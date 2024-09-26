Экран заело. Иностранные фильмы не помогают кинотеатрам нарастить выручку

По оценке собеседников «Ъ» на кинотеатральном рынке, к концу года средняя цена билета в кино вполне может превысить 500 ₽: «Опять же, на это повлияет инфляция, а также необходимость кинотеатров “подбить” выручку на фоне притока людей во время новогодних праздников». Так, уже в августе средняя цена билета превысила 400 ₽, обновив рекорд с 2015 года, сообщал РБК. С началом осени крупных и сильных российских проектов действительно будет становиться больше, соглашается Максим Острый. В прокат выйдут проекты «Василиса и хранители времени» (премьера — 3 октября), «Руки вверх!» (10 октября), «Огниво» (24 октября), говорит он: «При этом количество зарубежных новинок все равно будет выше, и свое присутствие в чартах они не растеряют. Просто их сборы будут совершенно иными».