ЕБРР повысил прогноз роста ВВП в РФ до 3,6% в 2024 году

«Рост [экономики] России ускорился с 3,6% в 2023 году до 4,7% в первой половине 2024 года, что обусловлено предполагаемым 10% экспортных цен на нефть и активной торговлей со странами, на которые не распространяются санкции», — говорится в документе. ЕБРР также отмечает высокие расходы в свете конфликта на Украине.
«По прогнозам, рост замедлится до 3,6% в 2024 году и 1,5% в 2025 году, что отражает ограничения рабочей силы», — заметили в банке со штаб-квартирой в Лондоне.
В предыдущем прогнозе, который был представлен в мае, эксперты предсказывали рост ВВП РФ на 2,5% в 2024 году и на те же 1,5% в 2025 году.
Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты. После прошедших в 2020 году выборов президента Белоруссии, которые подверглись критике на Западе, ЕБРР отказался от финансирования проектов в республике, за исключением частного сектора. Позже банк усилил контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Белоруссии, чтобы исключить их связь с государством.