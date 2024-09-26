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ЕБРР повысил прогноз роста ВВП в РФ до 3,6% в 2024 году

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил до 3,6% свой прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года и сохранил его на уровне 1,5% применительно к 2025 году. Об этом говорится в докладе банка о состоянии экономики в регионе.

Источник: Агентство «Москва»

«Рост [экономики] России ускорился с 3,6% в 2023 году до 4,7% в первой половине 2024 года, что обусловлено предполагаемым 10% экспортных цен на нефть и активной торговлей со странами, на которые не распространяются санкции», — говорится в документе. ЕБРР также отмечает высокие расходы в свете конфликта на Украине.

«По прогнозам, рост замедлится до 3,6% в 2024 году и 1,5% в 2025 году, что отражает ограничения рабочей силы», — заметили в банке со штаб-квартирой в Лондоне.

В предыдущем прогнозе, который был представлен в мае, эксперты предсказывали рост ВВП РФ на 2,5% в 2024 году и на те же 1,5% в 2025 году.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты. После прошедших в 2020 году выборов президента Белоруссии, которые подверглись критике на Западе, ЕБРР отказался от финансирования проектов в республике, за исключением частного сектора. Позже банк усилил контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Белоруссии, чтобы исключить их связь с государством.