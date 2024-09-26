ЕБРР повысил прогноз роста ВВП в РФ до 3,6% в 2024 году

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты. После прошедших в 2020 году выборов президента Белоруссии, которые подверглись критике на Западе, ЕБРР отказался от финансирования проектов в республике, за исключением частного сектора. Позже банк усилил контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Белоруссии, чтобы исключить их связь с государством.