Цена золота впервые в истории превысила $2700 за унцию

Золото подорожало до рекордного уровня. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в четверг, 26 сентября, выросла на 0,57% — до $2700,2 за унцию по состоянию на 14:01 мск.
С начала 2024 года цены на золото выросли примерно на 25%. Спрос на драгоценный металл увеличился на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС США. Ралли в золоте также помогли активные покупки драгоценного металла со стороны центральных банков и устойчивый спрос на внебиржевом рынке.
Кроме того, золото получило поддержку за счет возросшего спроса на активы-убежища, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке вызвала опасения по поводу развития масштабного регионального конфликта.
Недавнее снижение процентных ставок в США способствовало ослаблению доллара США. Во многих странах люди стали уходить от сбережений в долларах, продавая американскую валюту и перекладываясь в золото как самый надежный и проверенный веками инструмент для защиты от инфляции, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Она ожидает, что цены на золото продолжат расти вплоть до конца года. «Сентябрьское снижение процентных ставок в США, судя по комментариям представителей ФРС, может оказаться далеко не последним», — пояснила эксперт.
Крупнейшие банки ожидают, что рекордный рост цен на золото продолжится в 2025 году из-за возобновления крупных притоков средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и ожиданий дополнительного снижения процентных ставок со стороны ведущих центральных банков по всему миру, включая ФРС США, пишет Reuters.
Высокий спрос на золото со стороны Китая и центральных банков поддерживал цены на золото в течение последних двух лет, но поток инвесторов и, в частности, рост спроса на ETF, ориентированных на розничных клиентов, по-прежнему являются основным фактором для дальнейшего устойчивого роста в ходе предстоящего цикла сокращений ставки ФРС, полагают аналитики JP Morgan. Эксперты ожидают роста цены на золото до $2775 за унцию в 2025 году.
В финансовой группе ANZ допускают рост цены драгоценного металла до $2900 за унцию к концу 2025 года. В Citi базовый прогноз средней цены золота в 2025 году составляет $2800−3000 за унцию.