Цена золота впервые в истории превысила $2700 за унцию

Высокий спрос на золото со стороны Китая и центральных банков поддерживал цены на золото в течение последних двух лет, но поток инвесторов и, в частности, рост спроса на ETF, ориентированных на розничных клиентов, по-прежнему являются основным фактором для дальнейшего устойчивого роста в ходе предстоящего цикла сокращений ставки ФРС, полагают аналитики JP Morgan. Эксперты ожидают роста цены на золото до $2775 за унцию в 2025 году.