ЦБ усилит требования к банкам в областях, где видит рост рисков

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен усиливать регуляторные требования к финансовым организациям в тех областях, где фиксируется накопление рисков для финансового сектора. При этом ЦБ будет искать стимулы для банков активнее участвовать в трансформации экономики. Об этом на Международном банковском форуме заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.
«Там, где мы видим накопление рисков, мы продолжим усиливать наши требования, но в то же время мы будем искать стимулы для того, чтобы активнее вовлечь банки в трансформацию экономики», — сказала она.
Полякова отметила, что сейчас перед ЦБ стоит задача перенастройки регулирования для того, чтобы достичь целей развития финансового рынка.