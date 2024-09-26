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ЦБ усилит требования к банкам в областях, где видит рост рисков

Сейчас перед ЦБ стоит задача перенастройки регулирования для того, чтобы достичь целей развития финансового рынка, заявила зампред регулятора Ольга Полякова.

Источник: AP 2023

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен усиливать регуляторные требования к финансовым организациям в тех областях, где фиксируется накопление рисков для финансового сектора. При этом ЦБ будет искать стимулы для банков активнее участвовать в трансформации экономики. Об этом на Международном банковском форуме заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

«Там, где мы видим накопление рисков, мы продолжим усиливать наши требования, но в то же время мы будем искать стимулы для того, чтобы активнее вовлечь банки в трансформацию экономики», — сказала она.

Полякова отметила, что сейчас перед ЦБ стоит задача перенастройки регулирования для того, чтобы достичь целей развития финансового рынка.