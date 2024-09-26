«БизнесКап: кофейня с нуля»: МБМ запускает новый обучающий проект для новичков в кофейной индустрии

Проект «БизнесКап: кофейня с нуля» предлагает возможность для всех заинтересованных в мире кофе и бизнеса в течение двух месяцев получить необходимые знания и навыки для успешного старта. Участников проекта ждет насыщенная программа: 14 онлайн-уроков, 6 очных встреч: мастер-класс по приготовлению кофе, каппинг, семинары от представителей кофеен. Более 20 экспертов поделятся с начинающими предпринимателями своими знаниями и опытом. В финале обучения состоится защита бизнес-проектов, которые станут основой для запуска кофейни. Оценивать работы участников будет экспертное жюри, которое определит победителей в трех номинациях.
В номинации «Бизнес со вкусом» выберут лучший проект, в основе развития которого лежит уникальность вкусовых качеств кофе, а видение бизнеса соответствует миссии «Создавать уникальную и превосходную ценность». В номинации «Кофейня для современной Москвы» определят лучший проект на соответствие формата заведения выбранной локации и целевой аудитории. А в номинации «Кофейня с характером» будут оценивать атмосферу, дизайн, фирменный стиль будущего заведения.
Призами для авторов лучших проектов станут полугодовой запас кофе и чая: 60 килограммов кофе и 6 килограммов чая — от крупнейшего российского производителя, бесплатные бухгалтерские услуги, мастер-класс от известного шеф-повара, дополнительные обучающие курсы по продвижению кофейни, помощь в разработке кофейного меню и разработке логотипа кофейни, сертификат на бесплатное банковское обслуживание в течение трех месяцев. Также победители награждаются сертификатом государственного образца о прохождении обучения.
Помимо этого, все участники, защитившие свои проекты, получат практический курс по организации санитарно-гигиенических мероприятий на предприятиях общественного питания с доступом на один месяц, бесплатную онлайн-консультацию от эксперта в сфере ресторанного бизнеса, инструкции, которые помогут просчитать рентабельность заведения до его открытия и составить меню, чек-лист по составлению бизнес-плана, а также подарки от МБМ.
На участие в проекте можно записаться через портал mbm.mos.ru. Открывающая встреча состоится 15 октября в онлайн-формате.
Соорганизаторами «БизнесКап: кофейня с нуля» выступают российский производитель кофе и чая компания «МАЙ», платформа для развития кофейного бизнеса CafeStore от Модульбанка и Университет РОСБИОТЕХ.
Поддержка начинающих и действующих предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводятся бесплатные образовательные и деловые мероприятия — форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Также можно узнавать о мерах поддержки бизнеса от Правительства Москвы, подписавшись на группу «Малый бизнес Москвы» во «ВКонтакте».
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
erid: 2VtzqwZWTkC