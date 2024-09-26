«БизнесКап: кофейня с нуля»: МБМ запускает новый обучающий проект для новичков в кофейной индустрии

Проект «БизнесКап: кофейня с нуля» предлагает возможность для всех заинтересованных в мире кофе и бизнеса в течение двух месяцев получить необходимые знания и навыки для успешного старта. Участников проекта ждет насыщенная программа: 14 онлайн-уроков, 6 очных встреч: мастер-класс по приготовлению кофе, каппинг, семинары от представителей кофеен. Более 20 экспертов поделятся с начинающими предпринимателями своими знаниями и опытом. В финале обучения состоится защита бизнес-проектов, которые станут основой для запуска кофейни. Оценивать работы участников будет экспертное жюри, которое определит победителей в трех номинациях.