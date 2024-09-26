Binance отказывает в доступе подсанкционным физлицам и юрлицам из РФ

«Binance придерживается глобальных правил о санкциях и полностью соблюдает ограничения в отношении физических и юридических лиц и стран, в отношении которых введены международные санкции, тем самым отказывая таким сторонам в доступе к платформе Binance», — отметили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что Binance продолжает обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей, чтобы обеспечить сохранность их цифровых активов, а также пересматривает бизнес-операции и будет информировать сообщество о планах на будущее.
«Соблюдение требований остается нашим высшим приоритетом. Мы всегда уделяем особое внимание нашим пользователям и поддержанию их доверия к нашей платформе. Мы постоянно инвестируем в наши команды и системы для защиты наших пользователей», — добавили в пресс-службе криптобиржи.
В Binance подчеркнули, что торговая площадка внесла значительный вклад в развитие навыков соблюдения нормативных требований, внедрение процедур и развитие технологий и будет продолжать это делать. «Наша цель — создать ведущие в отрасли программы соблюдения нормативных требований, которые будут эффективно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру», — заключили в Binance.