Binance отказывает в доступе подсанкционным физлицам и юрлицам из РФ

В Binance подчеркнули, что торговая площадка внесла значительный вклад в развитие навыков соблюдения нормативных требований, внедрение процедур и развитие технологий и будет продолжать это делать. «Наша цель — создать ведущие в отрасли программы соблюдения нормативных требований, которые будут эффективно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру», — заключили в Binance.