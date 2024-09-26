Бакальчук обвинил руководство Wildberries в плохом обращении c сотрудниками

Бакальчук также заявляет, что по указанию менеджмента по офисам маркетплейса ходят люди и требуют подписать обращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за того, что якобы им угрожает опасность и нужна защита. «В ответ на вопросы о том, что это за опасность, сотрудникам угрожают увольнением», — добавляет он.