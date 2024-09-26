Бакальчук обвинил руководство Wildberries в плохом обращении c сотрудниками

«Получаю тревожные новости от коллег, которые продолжают работать в офисах Wildberries. То, что происходит там последние несколько дней, собеседники называют одним словом: ужас», — пишет он.
Бакальчук также заявляет, что по указанию менеджмента по офисам маркетплейса ходят люди и требуют подписать обращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за того, что якобы им угрожает опасность и нужна защита. «В ответ на вопросы о том, что это за опасность, сотрудникам угрожают увольнением», — добавляет он.
По словам мужчины, руководство Wildberries создает атмосферу паники и запугивает работников, угрожает, что скоро «на WB опять нападут». При этом в офисах всех охранников якобы сняли с постов, но при этом личная охрана появилась у топ-менеджмента.
«Фактически, сейчас уничтожают все то, что я создавал 20 лет. На восстановление компании, когда я вернусь к управлению, уйдет много сил и времени», — добавил он.
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