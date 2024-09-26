Аналитик рассказал о развороте на рынке бриллиантов

Индекс цен на алмазы оставался относительно стабильным за прошлый месяц, но просел на 13% за год, цены в бриллиантах за месяц опустились на 3,4%, а за год — на 24%. Об этом Финансам Mail рассказал Дмитрий Казаков, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» в рамках презентации стратегии на IV квартал 2024 года.