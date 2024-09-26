Аналитик рассказал о развороте на рынке бриллиантов

По его словам, Индия, отвечающая за огранку 90% алмазов в мире, экспортировала в августе бриллиантов на 924 млн долларов. Показатель снизился на 22% за год, в основном за счет снижения объемов экспорта на 20%, до 1,1 млн карат.
«Таким образом, ни цены бриллиантов, ни статистика по индийскому экспорту не отражают какого-либо существенного разворота на рынке бриллиантов. Это значит, что и рынок алмазов пока не почувствует на себе какой-то разворот (после 2,5-летнего падения) в ближайшие пару-тройку месяцев», — сказал аналитик.
Дмитрий Казаков добавил, что ожидает мягкого разворота цен на +2,7% в следующем году в алмазах. Однако это все-таки низкие уровни в 2025 году, на 12% ниже средних уровней 2023 года, заключил он.
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