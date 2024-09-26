Акции HeadHunter возвращаются к торгам с обнадеживающими сигналами

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление более низких цен на нефть и продолжить снижение, которое на данный момент, однако, проходит в рамках коррекции от локальных пиков с сохранением предпосылок для развития наметившегося восходящего тренда как минимум при положении индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов. Волатильность в четверг может наблюдаться по акциям HeadHunter, которая дала инвесторам обнадеживающие сигналы в виде намерения до конца года выплатить особые дивиденды в размере 640−700 ₽ на акцию, а также провести обратный выкуп бумаг в объеме до 10 млрд руб на срок до 12 месяцев. Акции Черкизово (доходность 3%) и Ростелекома (7,5% и 8,1% по обыкновенным и привилегированным бумагам), в то же время, последний день можно будет купить с дивидендами. За рубежом ждут блока важных макроэкономических данных из США, а также выступлений глав ФРС и ЕЦБ. Американские акции продолжают смотреть на рекордные пики, а европейские рынки пытаются вернуться к среднесрочному росту.