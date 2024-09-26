Акции HeadHunter возвращаются к торгам с обнадеживающими сигналами

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,5% и 1% соответственно. Рублевый индикатор вслед за обновлением очередного пика с середины августа вернулся к поддержке 2830 пунктов, при преодолении которой может протестировать 2800 пунктов. Долларовый РТС отступил от 980 пунктов и скорректировался к 960 пунктам из-за общего ухудшения настроений на рынке.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 13,15 ₽ и оставаясь вблизи достигнутого ранее на неделе минимума с октября 2023 года 13,26 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,38 ₽ и 103,47 ₽ соответственно (против 92,86 ₽ и 103,41 ₽ днем ранее), не показав значительных изменений.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление более низких цен на нефть и продолжить снижение, которое на данный момент, однако, проходит в рамках коррекции от локальных пиков с сохранением предпосылок для развития наметившегося восходящего тренда как минимум при положении индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов. Волатильность в четверг может наблюдаться по акциям HeadHunter, которая дала инвесторам обнадеживающие сигналы в виде намерения до конца года выплатить особые дивиденды в размере 640−700 ₽ на акцию, а также провести обратный выкуп бумаг в объеме до 10 млрд руб на срок до 12 месяцев. Акции Черкизово (доходность 3%) и Ростелекома (7,5% и 8,1% по обыкновенным и привилегированным бумагам), в то же время, последний день можно будет купить с дивидендами. За рубежом ждут блока важных макроэкономических данных из США, а также выступлений глав ФРС и ЕЦБ. Американские акции продолжают смотреть на рекордные пики, а европейские рынки пытаются вернуться к среднесрочному росту.
События дня:
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
- пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2024 г (15.30 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (16.20 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акции Ростелекома и Черкизово последний день торгуются с дивидендами
- повторное собрание акционеров Татнефти по дивидендам
- возобновление торгов акциями HeadHunter на Мосбирже
- остановка торгов акциями Solidcore на Мосбирже
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