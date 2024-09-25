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В Союзе пчеловодов оценили, почему в России подорожал мед

Цены на натуральный мед в России подскочили из-за совокупности факторов, в том числе по причине того, что половина пчелосемей не пережила зиму. Об этом рассказал председатель Общероссийской общественной организации «Союз пчеловодов России» Валерий Капунин, передает Pravda.Ru.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это около 1,5 млн пчелосемей. Помимо этого, во многих регионах страны в этом пчеловодческом сезоне фиксировались либо засуха, либо дожди, что повлияло на сбор меда.

«Пчелы, помимо того, что добывают мед, еще и опыляют сельскохозяйственные культуры. А обработка полей высокоядовитыми химическими средствами защиты растений, косвенно на них сказывается», — добавил Капунин.

При этом эксперт подчеркнул, что дефицита меда в России не произойдет.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что цены на натуральный мед в России увеличилась на 30−50% на фоне массовой утраты пчел в основных медоносных регионах страны. Председатель «Пчеловодов Татарстана» говорил о серьезных проблемах в отрасли, связанных с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.