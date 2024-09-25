В Союзе пчеловодов оценили, почему в России подорожал мед

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что цены на натуральный мед в России увеличилась на 30−50% на фоне массовой утраты пчел в основных медоносных регионах страны. Председатель «Пчеловодов Татарстана» говорил о серьезных проблемах в отрасли, связанных с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.