В Союзе пчеловодов оценили, почему в России подорожал мед

По его словам, это около 1,5 млн пчелосемей. Помимо этого, во многих регионах страны в этом пчеловодческом сезоне фиксировались либо засуха, либо дожди, что повлияло на сбор меда.
«Пчелы, помимо того, что добывают мед, еще и опыляют сельскохозяйственные культуры. А обработка полей высокоядовитыми химическими средствами защиты растений, косвенно на них сказывается», — добавил Капунин.
При этом эксперт подчеркнул, что дефицита меда в России не произойдет.
Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что цены на натуральный мед в России увеличилась на 30−50% на фоне массовой утраты пчел в основных медоносных регионах страны. Председатель «Пчеловодов Татарстана» говорил о серьезных проблемах в отрасли, связанных с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.