В РФ спрос на банковских работников вырос почти в три раза за год

«По итогам третьего квартала 2024 года наибольший прирост вакансий год к году пришелся на профессию банковского работника. Спрос работодателей на этих специалистов вырос почти в три раза (+196%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 66 490 рублей в месяц при полной занятости», — говорится в итогах исследования.