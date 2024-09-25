В РФ спрос на банковских работников вырос почти в три раза за год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спрос на банковских работников вырос в России почти в три раза за год, соискателям предлагается около 66,5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«По итогам третьего квартала 2024 года наибольший прирост вакансий год к году пришелся на профессию банковского работника. Спрос работодателей на этих специалистов вырос почти в три раза (+196%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 66 490 рублей в месяц при полной занятости», — говорится в итогах исследования.
На втором месте по востребованности оказались финансисты — они требуются на 68% чаще. Работодатели предлагают новым сотрудникам этого профиля в среднем 88 625 рублей в месяц за полный рабочий день. В 1,5 раза за год (+54%) вырос спрос на экономистов, кандидаты на эту должность могут рассчитывать в среднем на 56 561 рублей ежемесячно.
Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в финансовом секторе возглавили брокеры. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составляет 143 831 рублей в месяц при полной занятости. «В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения, однако реальный доход обычно не привязан к окладу и напрямую зависит от процентов со сделок», — отметили в платформе.
На втором месте по уровню оплаты труда находится профессия финансового консультанта, который в среднем может заработать 93 202 рублей в месяц при полной занятости. Замыкает тройку профессия финансиста.