В Иркутской области «Магнит» открыл первые магазины

В ближайшее время «Магнит» планирует открыть около 10 торговых объектов в таких населенных пунктах как Зима, Саянск, Нижнеудинск, Залари, Ангарск, намечено открытие и в Иркутске. Первые магазины в Иркутской области открыты в соответствии с обновленным концептом сети.