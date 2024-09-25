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В Иркутской области «Магнит» открыл первые магазины

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» открыл первые магазины в Иркутской области. Торговые объекты заработали в городах Тайшет и Тулун, говорится в сообщении ретейлера.

Источник: РИА "Новости"

«“Магнит” объявляет о начале операционной деятельности в Иркутской области, ставшей 68 регионом присутствия компании. Первые два магазина формата “у дома” открылись в отдаленных районах области — в городах Тайшет и Тулун», — сообщает компания.

В ближайшее время «Магнит» планирует открыть около 10 торговых объектов в таких населенных пунктах как Зима, Саянск, Нижнеудинск, Залари, Ангарск, намечено открытие и в Иркутске. Первые магазины в Иркутской области открыты в соответствии с обновленным концептом сети.

Ретейлер сообщил, что будет развивать партнерство с местными поставщиками. Компания уже достигла договоренности о сотрудничестве с 15 производителями Иркутской области. Местные поставщики будут поставлять в магазины «Магнит» хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, сыры, бакалею, мясную гастрономию, мясо птицы.

Сеть магазинов «Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2024 года сеть насчитывала 30 109 магазинов, расположенных в 4 387 населенных пунктах РФ и Узбекистана.