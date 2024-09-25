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В БКС предположили, когда Банк России начнет понижать ключевую ставку

Снижение ставки регулятором ожидается во втором квартале 2025 года, заявил Кирилл Чуйко, директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

25 сентября БКС представил стратегию аналитиков на IV квартал 2024 года «Российский рынок акций: ставки на рекордном уровне — время вложиться».

Кирилл Чуйко в своей презентации напомнил, что, как показывает зарубежный опыт, рынок акций начинает расти за 6 месяцев до первого снижения ключевой ставки, активная фаза роста прогнозируется на период за 4−5 месяцев до понижения.

Как отметил эксперт, если применить этот опыт к ситуации в России, то можно ожидать, что речь о снижении ставки в ЦБ зайдет в IV квартале. Само понижение начнется во II квартале 2025 года.

«Мы не видим причин для резкого понижения ставки», — добавил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций». По его словам, Банк России может начать понижать ключевую ставку во II квартале 2025 года.

Говоря о цели регулятора по инфляции, Илья Федоров отметил, что замедление роста цен до 4% технически возможно.

«Однако цена достижения цели может оказаться высокой», — подчеркнул экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».