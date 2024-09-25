В БКС предположили, когда Банк России начнет понижать ключевую ставку

25 сентября БКС представил стратегию аналитиков на IV квартал 2024 года «Российский рынок акций: ставки на рекордном уровне — время вложиться».
Кирилл Чуйко в своей презентации напомнил, что, как показывает зарубежный опыт, рынок акций начинает расти за 6 месяцев до первого снижения ключевой ставки, активная фаза роста прогнозируется на период за 4−5 месяцев до понижения.
Как отметил эксперт, если применить этот опыт к ситуации в России, то можно ожидать, что речь о снижении ставки в ЦБ зайдет в IV квартале. Само понижение начнется во II квартале 2025 года.
«Мы не видим причин для резкого понижения ставки», — добавил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций». По его словам, Банк России может начать понижать ключевую ставку во II квартале 2025 года.
Говоря о цели регулятора по инфляции, Илья Федоров отметил, что замедление роста цен до 4% технически возможно.
«Однако цена достижения цели может оказаться высокой», — подчеркнул экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».