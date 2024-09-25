Товарооборот между ОАЭ и США превысил $40 млрд

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенными Штатами превысил $40 млрд в год. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита президента арабского государства шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Вашингтон.
«Тесное стратегическое партнерство между двумя странами подтверждает укрепляющуюся экономическую интеграцию, при которой объем двусторонней торговли превысил $40 млрд в год», — следует из документа, текст которого опубликовало эмиратское информационное агентство WAM. Как уточняется, экспорт США в ОАЭ составил более $26 млрд.
Президенты двух стран также обсудили проблему обеспечения безопасности и гибкости цепочек поставок. В этом контексте Байден и Мухаммед бен Заид указали на важность экономического коридора IMEC (India — Middle East — Europe Economic Corridor), связывающего Индию с Европой морским и железнодорожным транспортом через Грецию, Израиль, Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По мнению президентов США и ОАЭ, этот коридор, в частности, будет способствовать росту инвестиций и позволит снизить затраты на транспортировку товаров.
Незадолго до поездки в Америку Мухаммед бен Заид заявил, что ОАЭ исходят из тезиса «экономика прежде всего», выстраивая «важные стратегические отношения» с американской администрацией. 23 сентября он впервые посетил Вашингтон в качестве президента ОАЭ и провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. Они обсудили ситуацию в Судане и секторе Газа, а также планы по укреплению сотрудничества в области освоения космоса, чистой энергетики и искусственного интеллекта. Соединенные Штаты также признали Абу-Даби одним из основных партнеров в сфере обороны. Прежде единственной страной, имевшей такой статус, была Индия.