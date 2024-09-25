Товарооборот между ОАЭ и США превысил $40 млрд

Незадолго до поездки в Америку Мухаммед бен Заид заявил, что ОАЭ исходят из тезиса «экономика прежде всего», выстраивая «важные стратегические отношения» с американской администрацией. 23 сентября он впервые посетил Вашингтон в качестве президента ОАЭ и провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. Они обсудили ситуацию в Судане и секторе Газа, а также планы по укреплению сотрудничества в области освоения космоса, чистой энергетики и искусственного интеллекта. Соединенные Штаты также признали Абу-Даби одним из основных партнеров в сфере обороны. Прежде единственной страной, имевшей такой статус, была Индия.