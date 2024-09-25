Сбер предложил ввести ограничения по токенизированным картам и me2me-переводам

«Чтобы перекрыть кислород злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией. Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — отметил Кузнецов. При этом он указал, что в первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей. «Например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка», — добавил Кузнецов.