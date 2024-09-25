Сбер предложил ввести ограничения по токенизированным картам и me2me-переводам

«Чтобы перекрыть кислород злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией. Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — отметил Кузнецов. При этом он указал, что в первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей. «Например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка», — добавил Кузнецов.
По данным пресс-службы «Сбера», развитие систем антифрода в банках заставляет мошенников придумывать новые способы вывода украденных денег. По оценкам кредитной организации, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по схеме, когда злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.
Аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из СМС, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит собственные сбережения и кредитные средства через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне. Таким образом, операции по внесению денег с привязанной карты идентифицируются как операции, совершаемые владельцем мобильного устройства, хотя по факту доступ к карте имеют злоумышленники.
По данным пресс-службы «Сбера», до 30% похищенных денег выводится с помощью me2me-переводов, когда жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в другом, менее защищенном банке. При отсутствии второго счета, мошенники просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход антифрод-системы менее защищенного банка, либо жертва может обналичить их через банкомат для дальнейшей передачи аферистам.