МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальный видеохостинг Rutube упростил систему монетизации для блогеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.
«Мы обновили систему монетизации и запустили кошелек, чтобы блогерам было удобнее регистрироваться, управлять своими доходами и получать выплаты гораздо быстрее. Нам очень важно, чтобы эффективность системы монетизации на Rutube росла, поэтому мы готовим еще ряд важных обновлений», — сообщил генеральный директор «ГПМ проекты» Сергей Стамболцян, его слова привели в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что теперь вознаграждение блогерам ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек, с которого можно перевести средства на банковскую карту или счет мобильного телефона. Размер минимального порога накопления снижен. Все данные, необходимые для регистрации блогера в сервисе монетизации, автоматически заполняются через «Госуслуги» после авторизации.
Открыть виртуальный кошелек на платформе могут только блогеры, получившие статус самозанятых. Интеграция с государственным сервисом «Мой налог» помогла также автоматизировать получение необходимых подтверждающих документов из ФНС, отметили в пресс-службе.
Ранее Rutube анонсировал создание новой модели монетизации для блогеров. Она позволяет авторам роликов получать просмотры не только на самом видеохостинге, но и в пределах видеосети, включающей десятки тысяч сайтов с ежедневным охватом всей аудитории Рунета.