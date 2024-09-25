Rutube упростил систему монетизации

В пресс-службе уточнили, что теперь вознаграждение блогерам ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек, с которого можно перевести средства на банковскую карту или счет мобильного телефона. Размер минимального порога накопления снижен. Все данные, необходимые для регистрации блогера в сервисе монетизации, автоматически заполняются через «Госуслуги» после авторизации.