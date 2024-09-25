«Русхимальянс» просит запретить пяти германским банкам продолжать зарубежный арбитраж

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. «Русхимальянс» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) требует в российском суде запретить пяти германским банкам продолжать разбирательства за рубежом. Это следует из картотеки арбитражных дел.
16 сентября «Русхимальянс» подал новые иски к банкам Unicredit Bank GmbH, Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.
«О запрете инициировать или продолжать разбирательства в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации», — говорится в материалах иска к Unicredit Bank GmbH. Остальные четыре исковых заявления также касаются запрета продолжения разбирательств.
Ранее «Русхимальянс» уже сумел добиться взысканий с этих банков суммарно более €1,1 млрд.
Об исках «Русхимальянса».
В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Суд также частично удовлетворил иск «Русхимальянса» о запрете Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом.