Российские брокеры ужесточат конкуренцию за сверхбогатых россиян

На российском рынке, по прогнозам представителей компании, в 2025 году можно ожидать увеличения спроса на все инструменты, связанные с драгоценными металлами и золотом. Сюда входят золотые облигации, акции золотодобывающих компаний, паи инвестирующих в золото биржевых фондов и многое другое. Также эксперты прогнозируют увеличение количества IPO в формате кэш-ин: до 50 процентов от общего количества IPO. Благодаря последнему пункту российский фондовый рынок удвоит свою капитализацию в ближайшие шесть лет, спрогнозировали в «Риком-Траст».