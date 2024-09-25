Россия за семь месяцев нарастила импорт яблок из Китая почти в три раза

В сообщении уточняется, что в январе — июле 2023 года объем импорта из Китая составил 7,6 тыс. тонн.
В ассоциации отметили, что цены на импортируемые из Китая яблоки снизились. Так, за семь месяцев 2024 года они находились на отметках в $904,4 за тонну, что на 24,1% ниже показателя годом ранее.
В то же время средние розничные цены на яблоки в России также снижаются. По данным ассоциации, по состоянию на 22 сентября 2024 года они находились на уровне 150,5 рубля за кг, что на 2% ниже, чем неделей ранее, и на 7,5% ниже показателя месяцем ранее.
В начале июня 2024 года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз России понизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн тонн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок.
В середине сентября Лут сообщила, что Минсельхоз повысил прогноз сбора яблок в 2024 году до 1,6 млн тонн.