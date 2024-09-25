Россия за семь месяцев нарастила импорт яблок из Китая почти в три раза

В то же время средние розничные цены на яблоки в России также снижаются. По данным ассоциации, по состоянию на 22 сентября 2024 года они находились на уровне 150,5 рубля за кг, что на 2% ниже, чем неделей ранее, и на 7,5% ниже показателя месяцем ранее.