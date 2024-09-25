РФ увеличила добычу газа в январе — августе на 10,7%

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе — августе 2024 года составило 22,4 млн тонн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В августе производство СПГ составило 2,8 млн тонн, что на 30,3% больше, чем в августе 2023 года, и на 27,4% выше, чем в июле 2024 года.