РФ увеличила добычу газа в январе — августе на 10,7%

В частности, добыча газа в августе составила 43 млрд куб. м, что на 6,1% выше, чем в июле и на 12% больше, чем в августе 2023 года.
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе — августе 2024 года составило 22,4 млн тонн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В августе производство СПГ составило 2,8 млн тонн, что на 30,3% больше, чем в августе 2023 года, и на 27,4% выше, чем в июле 2024 года.
Добыча попутного нефтяного газа в январе — августе выросла на 2,9% — до 71,1 млрд куб. м.
Таким образом, суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) в январе — августе 2024 года выросла на 9% — до 448,1 млрд куб. м.
Прогнозы добычи газа в РФ
Ранее Минэнерго РФ огласило предварительный прогноз, по которому добыча газа в России в 2024 году может составить около 667 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с 2023 годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб.
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году — до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году — до 707,5 млрд куб. м.
Международное энергетическое агентство прогнозирует рост добычи газа в России в 2024 году на 6% — до 675 млрд куб. м.