Раскрыта пятерка стран-лидеров по закупкам российского зерна

До этого сообщалось, что за первые 20 дней сентября объем поставок зерна из России в другие страны упал до 4,09 млн тонн, что на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. География экспорта российского зерна также сузилась — если год назад пшеницу из России покупали 46 стран, то сейчас только 30.