Путин призвал бороться с логистическими барьерами для экспорта товаров РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами для отечественного экспорта.
«За последние годы выросли расходы наших экспортеров на перевалку продукции, подорожали фрахт судов, страховка и так далее. Очевидно, что это прямое влияние на цену, а значит и на конкурентоспособность отечественной продукции за рубежом», — констатировал глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
По его мнению, «нужно, конечно, бороться с логистическими барьерами для российского экспорта, обеспечивать транспортную связанность, что называется, от первого до последнего километра, и прежде всего с перспективными рынками глобального Юга, Африки, Латинской Америки». Путин напомнил, что партнеры по сбыту отечественной продукции традиционно находились в этих регионах.
Президент обратил внимание на развитие новых маршрутов и международных транспортных коридоров. «Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса — складов, терминалов, обработки грузов и так далее, а сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны, по выходу на новые растущие рынки», — указал глава государства.