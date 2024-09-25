Путин призвал бороться с логистическими барьерами для экспорта товаров РФ

По его мнению, «нужно, конечно, бороться с логистическими барьерами для российского экспорта, обеспечивать транспортную связанность, что называется, от первого до последнего километра, и прежде всего с перспективными рынками глобального Юга, Африки, Латинской Америки». Путин напомнил, что партнеры по сбыту отечественной продукции традиционно находились в этих регионах.