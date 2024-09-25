Переданный государству ЧЭМК вложит до 1,5 млрд рублей в новую плавильную печь

«Прежний агрегат не соответствовал современным экологическим требованиям, был затушен и сейчас идет его демонтаж. Проектирование печи планируется завершить в течение 10−12 месяцев, еще три месяца уйдет на монтаж, тестирование и пусконаладку. В 2025 году уникальный для ЧЭМК агрегат выдаст первую продукцию. Стоимость инвестиций составит до 1,5 млрд рублей», — сказали в пресс-службе.
На заводе отметили, что новая печь будет оснащена специальным низким зонтом и современным оборудованием, позволяющим работать с высокой экологической и энергетической эффективностью. Планируется, что она по своим техническим характеристикам будет превосходить имеющиеся на производстве силикомарганца остальные печи цеха.
«Профессиональные навыки и компетенции инженеров ЧЭМК и привлеченных к работе подрядчиков соответствуют высшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря накопленному опыту и самым передовым знаниям в области металлургии, поскольку на комбинате в свое время работали проектировщики из Норвегии и Южной Кореи, считающиеся одними из лучших в этой сфере. Теперь над новой печью станут трудиться только российские инженеры, она будет смонтирована исключительно из отечественных комплектующих», — заверили на заводе.
О передачи акций государству.
Арбитраж 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры.
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, компании «Эталон», нескольких юридических и физических лиц сумму обогащения в размере 105 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между Урало-сибирской металлургической компанией’и Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали компания «Эталон», группа компаний «Ариант», Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.
О предприятии
Челябинский электрометаллургический комбинат — производитель ферросплавов. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов в пользу Российской Федерации акции трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.
В состав ЧЭМК входят владивостокский филиал «Владпром», осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, также ОСП «Горнодобывающее управление» (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок «Марганец Коми» (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (поселок Магнитка, Челябинская область).