Переданный государству ЧЭМК вложит до 1,5 млрд рублей в новую плавильную печь

«Профессиональные навыки и компетенции инженеров ЧЭМК и привлеченных к работе подрядчиков соответствуют высшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря накопленному опыту и самым передовым знаниям в области металлургии, поскольку на комбинате в свое время работали проектировщики из Норвегии и Южной Кореи, считающиеся одними из лучших в этой сфере. Теперь над новой печью станут трудиться только российские инженеры, она будет смонтирована исключительно из отечественных комплектующих», — заверили на заводе.