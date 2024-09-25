От монеты до радости. Почему деньги не всегда конвертируются в счастье

— Скорее наоборот. Учёные исследовали две группы людей — выигравших в лотерее и получивших серьёзные увечья в ДТП. Сразу после события первые были абсолютно счастливы, вторые — совершенно несчастливы. Но через год и те и другие вернулись к тому же уровню удовлетворения жизнью, что был накануне розыгрыша или аварии. Потому что те, кто выиграл в лотерее, свои эмоции от внезапно свалившихся миллионов уже исчерпали, да и деньги, скорее всего, потратили, им теперь надо снова жить обычной жизнью — а это воспринимается как изменение к худшему. Те же, кто стал инвалидом, свыклись со своим положением, нашли способы работать — словом, адаптировались. И вернулись на прежний уровень счастья. Как у Достоевского: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!».