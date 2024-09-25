От монеты до радости. Почему деньги не всегда конвертируются в счастье

Но, если всем увеличат зарплату до этой отметки, коллективное счастье продлится ровно один день, когда на карточку упадёт вожделенная сумма, предупреждает исследователь Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Андрей Ворчик и объясняет почему.
Зарплатная привычка
Алексей Дуэль, «АиФ»: Андрей, деньги и счастье — близкие понятия?
Андрей Ворчик: Нет, но связь между ними есть. Счастье — это состояние человека, его эмоции. Повысили зарплату — это радость, это приближает нас к ощущению счастья. Приходит эсэмэска — бухгалтерия перечислила больше денег, чем раньше, — ещё один момент радости. Идём в магазин и можем позволить себе то, чего не могли позволить раньше, — это всё моменты счастья. Но проходит месяц, другой, третий, человек привыкает к новому уровню доходов и особых чувств по этому поводу уже не испытывает. Вообще говоря, счастье берётся не из стабильно высокого дохода, а скорее из его увеличения.
— Иными словами, возросший доход за собой долговременного счастья не несёт?
— Так. Но он позволяет устранить факторы несчастья. Ходил человек в дешёвой и неудобной обуви, а теперь получил ботинки под свою ногу — ему стало комфортнее жить. Появляется возможность заняться здоровьем, жилплощадь расширить. На самом деле важен не только доход, но и на что его тратят. Когда всё уходит на продукты — это одна история. Когда появляется возможность путешествовать, заниматься любимым хобби
— А в обратную сторону как? Счастье человека приносит ему дополнительный достаток?
— Эмоции — это один из тех ключевых механизмов, с помощью которого мы принимаем решения. В том числе финансовые. Если мы подписываем контракт, то, скорее всего, это происходит потому, что в моменте предлагаемые нам условия вызывают у нас положительные эмоции. И в этом смысле да, в момент выбора эмоции приносят нам выгоду, в этом их функция. Дальше, уже в процессе работы, важны другие факторы: каковы условия труда, чем именно надо заниматься, насколько востребованными мы себя чувствуем. Счастье приносит именно интересная и осмысленная работа.
— Одним из примеров счастливой семьи до недавнего времени была чета Бакальчуков: империя Wildberries, достаток, семеро детей. А сейчас фамилия Бакальчук фигурирует в криминальной хронике…
— Я не хочу и не могу говорить про конкретную семью, но в целом тут история такая: к большим деньгам надо быть готовым. В экономике есть такой парадокс Истерлина: по мере того как страна становится богаче, средний уровень счастья её граждан не увеличивается. У людей похожая история. До какого-то уровня (для каждого человека своего) рост доходов приносит только радость. Но дальше богатство перестаёт конвертироваться в счастье: материальные потребности уже закрыты, а удовлетворение остальных, нематериальных, требует изменения стиля жизни или налаживания отношений с другими людьми. Более того, если сумма очень велика, то боязнь её потерять, беспокойство о безопасности, недоверие к окружению начинают так давить на человека, что о дополнительном счастье речи уже не идёт.
Счастливы по-своему
— В мировом рейтинге счастливых стран на первом месте Финляндия, а за ней государства Скандинавии, Швейцария — и везде очень неплохие средние зарплаты. Именно доходы граждан вывели их в первую десятку?
— Не только. Скорее дело в гармоничности общественного устройства. Тут важно, насколько комфортно устроена среда, хорошо ли работают государственные институты, доверяют ли люди друг другу. С другой стороны, гражданам в богатых странах организовать себе такую жизнь проще. В мире есть одно королевство — Бутан, — где вместо ВВП правительство ориентируется на показатель валового национального счастья. Правда, с доходами в Бутане не очень: экономически это неразвитая страна, основная отрасль — аграрная.
— В том же рейтинге на 12‑м месте Коста-Рика — страна совсем небогатая…
— Я думаю, что это вопрос ценностей, того, что местные жители считают важным, а что — необязательным. У нас ведь тоже есть люди, живущие на скромные доходы, но не чувствующие себя несчастными. Одним помогают социальные связи, другим — профессиональная реализация, третьим — такое же небогатое окружение, на фоне которого не чувствуешь себя ущемлённым.
Миллион в лотерею
— Неожиданные деньги — скажем, выигрыш в лотерее — могут стать пропуском в мир счастливых людей?
— Скорее наоборот. Учёные исследовали две группы людей — выигравших в лотерее и получивших серьёзные увечья в ДТП. Сразу после события первые были абсолютно счастливы, вторые — совершенно несчастливы. Но через год и те и другие вернулись к тому же уровню удовлетворения жизнью, что был накануне розыгрыша или аварии. Потому что те, кто выиграл в лотерее, свои эмоции от внезапно свалившихся миллионов уже исчерпали, да и деньги, скорее всего, потратили, им теперь надо снова жить обычной жизнью — а это воспринимается как изменение к худшему. Те же, кто стал инвалидом, свыклись со своим положением, нашли способы работать — словом, адаптировались. И вернулись на прежний уровень счастья. Как у Достоевского: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!».