ОЭСР повысила прогноз роста ВВП РФ до 3,7%

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) существенно скорректировала свой прогноз относительно уровня роста ВВП РФ в 2024 году, увеличив его до 3,7%. Об этом говорится в осеннем промежуточном экономическом прогнозе, опубликованном на сайте этой структуры.
В своем майском докладе организация прогнозировала в 2024 году увеличение ВВП России на 2,6%, однако в новом прогнозе эта цифра была скорректирована в большую сторону на 1,1 процентного пункта (п.п.). На 2025 год ОЭСР также скорректировала прогноза на 0,1 п.п. и теперь ожидает, что рост российской экономики сохранится на уровне 1,1%.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что российская экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам. Он отмечал, что рост ВВП РФ по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,9%. В свою очередь руководитель Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что аналитики Сбера ожидают рост на уровне 3,8%.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании правительства сообщил, что суммарный рост экономики России в период 2024—2027 годов может составить 13%. При этом за период 2020—2023 годов рост ВВП составил 5,5%. Глава МЭР прогнозирует рост потребительского спроса, который обеспечит около 60% общего роста ВВП.