ОЭСР повысила прогноз роста ВВП РФ до 3,7%

В своем майском докладе организация прогнозировала в 2024 году увеличение ВВП России на 2,6%, однако в новом прогнозе эта цифра была скорректирована в большую сторону на 1,1 процентного пункта (п.п.). На 2025 год ОЭСР также скорректировала прогноза на 0,1 п.п. и теперь ожидает, что рост российской экономики сохранится на уровне 1,1%.