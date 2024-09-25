Объем запасов газа в ПХГ Европы приближается к 94%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приближается к 94%, но отстает от рекордных уровней 2019 года, когда ПХГ были заполнены на 95,8%. Закачка газа в ПХГ в сентябре сильно замедлилась, находясь на минимуме с 2011 года. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $415 за 1 тыс. куб. м.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 23 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 94 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 76 млн куб. м. Отбор превышает закачку в нескольких странах Европы: Германии, Дании, Бельгии, Хорватии, Италии и Нидерландах.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 93,74% (на 4,82 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 103,88 млрд куб. м газа.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 16%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 38% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $410.