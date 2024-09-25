Не частый брендень. В российском ритейле новых марок становится меньше

При этом зарубежные бренды продолжают выходить на рынок. По предварительным итогам третьего квартала появилось 18 новых марок — столько же, сколько за три квартала прошлого года, подсчитала Екатерина Ногай. По мнению Алексея Ванчугова, это связано с тем, что экономическая ситуация в РФ не так сильно влияет на зарубежных игроков: у них есть готовые товары, и они просто ищут рынки сбыта. Тем не менее у иностранных компаний есть потребность в российском партнере, который сможет помочь в выходе на местный рынок, добавляет Евгения Деревяшкина.