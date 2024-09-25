Не частый брендень. В российском ритейле новых марок становится меньше

О сокращении ввода новых российских ритейловых брендов по итогам 2024 года на 20% год к году, или 32 марки, «Ъ» сообщили в консалтинговой компании Nikoliers. При этом активность зарубежных брендов остается на прошлогоднем уровне. Аналитики фиксируют снижение активности в fashion-категории, на которую несколько лет подряд приходится заметная доля новых марок.
Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова связывает такую динамику с высоким уровнем развития одежного ритейла в 2023 году. Тогда в этом сегменте большой объем ввода новых местных брендов был обусловлен перезапуском иностранных марок и открытием новых брендов, поясняет эксперт.
На сокращение новых локальных брендов отчасти влияет падение посещаемости офлайн-магазинов, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Так, из-за снижения числа покупателей в магазинах одежды и обуви торговые сети начали закрывать свои магазины (см. «Ъ» от 10 сентября). О снижении спроса «Ъ» также сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс»: за январь—август число покупок в fashion-сегменте уменьшилось на 7% год к году. Снижение продаж связано с ростом среднего чека в этой категории на 11% год к году, пояснили в компании.
Новые игроки заинтересованы в открытии своих первых магазинов в крупных торговых центрах, а с учетом высоких ставок аренды в таких объектах это становится дорого, что влияет на активность российских игроков, поясняет ведущий консультант аналитической компании «Магазин магазинов» Евгения Деревяшкина. Кроме того, небольшой ввод новых площадей в торговых центрах привел к низкому уровню вакантности, что тоже ограничивает выход новых брендов, отмечает вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC + Retail Group Наталия Кермедчиева. Так, в Москве вакантность торгцентров к концу года снизится до 6,5%, прогнозируют в Nikoliers.
6,28 миллиона кв. м.
составляет общая площадь торгцентров Москвы, по подсчетам Nikoliers.
Сокращение объемов импорта также повлияло на выход новых российских брендов: из-за санкций увеличиваются сроки трансакций, растут расходы и сроки доставки материалов и сырья, отмечает аналитик департамента маркетинговых исследований и разработки концепций торговой недвижимости CMWP Надежда Сложеникина.
При этом открытие собственного производства, по ее мнению, сопровождается издержками в виде растущего курса валют и дефицита кадров. В текущей экономической ситуации игроки стали чаще отказываться от развития новых проектов, подтверждает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.
При этом зарубежные бренды продолжают выходить на рынок. По предварительным итогам третьего квартала появилось 18 новых марок — столько же, сколько за три квартала прошлого года, подсчитала Екатерина Ногай. По мнению Алексея Ванчугова, это связано с тем, что экономическая ситуация в РФ не так сильно влияет на зарубежных игроков: у них есть готовые товары, и они просто ищут рынки сбыта. Тем не менее у иностранных компаний есть потребность в российском партнере, который сможет помочь в выходе на местный рынок, добавляет Евгения Деревяшкина.
Несмотря на снижение темпов ввода новых российских брендов, доля локальных компаний на рынке остается высокой, отмечает Ирина Царькова. «Международные марки занимают меньшие площади и не так активно открывают новые площадки, в то время как крупные российские ритейлеры получили свою нишу на рынке», — добавляет Екатерина Ногай. По подсчетам руководителя направления аренды торговых помещения CORE.XP Надежды Цветковой, доля российских брендов на рынке Москвы сейчас составляет больше 70%. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что массового притока новых брендов в будущем ожидать не стоит, так как рынок стабилизируется и развитие будет происходить более поступательно.