Наука сдержанности. Бизнес планирует замедлить рост расходов на исследования и разработки

Крупные и средние компании планируют увеличить свои инвестиции в научные исследования и разработки, при этом прогнозируемые темпы роста на ближайшие три года будут ниже нынешних. Как показало совместное исследование ИСИЭЗ и РСПП (в нем участвовали 66 компаний, преимущественно из высокотехнологичных отраслей промышленности), затраты бизнеса на НИОКР в 2021—2023 годах активно росли — в среднем 38% респондентов указали на их значительное (более 10%) увеличение. В перспективе до 2027 года сохранить подобные темпы планируют 36% опрошенных. Более трети компаний (40%) прогнозируют умеренный (до 10%) рост расходов, между тем в 2021—2023 годах соответствующая динамика наблюдалась в среднем только у порядка четверти предприятий. Еще 17% респондентов планируют оставить инвестиции на том же уровне, по 4% опрошенных ожидают снижения расходов на менее 10% и более 10% соответственно.