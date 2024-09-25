МВФ думает, как провести консультации с РФ без выгоды для нее

Ранее МВФ объявил о намерении возобновить впервые с 2022 года консультации с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании четвертой статьи своего устава. Они должны были идти несколько недель как в удаленном режиме, так и очно. Последний раз миссия фонда посещала Россию в ноябре 2019 года, после этого на протяжении двух лет встречи проводились в заочном формате. Регулярные консультации были приостановлены в связи с начатой Россией специальной военной операцией на Украине.