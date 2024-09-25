МВФ думает, как провести консультации с РФ без выгоды для нее

«Можно ли использовать статью 4 (предусматривает проведение ежегодных обзоров экономики участников МВФ — прим. ТАСС) без того, чтобы расширить финансовые возможности России? Нужно взять паузу и подумать еще раз — и это именно то, что мы делаем прямо сейчас», — отметила она. При этом глава МВФ не ответила на вопрос журналиста, как скоро руководство фонда примет соответствующее решение.
Она также отвергла критические замечания в адрес МВФ по поводу планов возобновления консультаций с Россией. «У нас все-таки есть определенные статьи соглашения, они предусматривают проведение регулярных консультаций», — пояснила она.
Кроме того, по словам Георгиевой, несколько членов МВФ поддерживают подобные планы. «Некоторые страны — участницы говорят нам: вы единственная организация, которая может предоставить достоверную оценку происходящего в России [в сфере экономики]. Это тоже нужно учитывать при принятии решения», — указала глава фонда.
Консультации МВФ с государствами — членами организации.
Ранее в пресс-службе финансовой организации сообщили ТАСС, что решение отложить консультации с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании четвертой статьи своего устава принято в связи с тем, что специалисты фонда пока не завершили сбор всех необходимых для этого данных. В соответствии с уставом организации эта статья подразумевает консультации с государствами — членами по вопросам политики в области обменных курсов.
Ранее исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин сообщил ТАСС, что «российской стороне хорошо известно, что официальные представители ряда европейских стран публично высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и Россией, о недопустимости проведения таких консультаций». По словам руководителя российской дирекции в фонде, РФ «всегда высказывала готовность принять миссию фонда» во исполнение обязательств в рамках устава организации.
Ранее МВФ объявил о намерении возобновить впервые с 2022 года консультации с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании четвертой статьи своего устава. Они должны были идти несколько недель как в удаленном режиме, так и очно. Последний раз миссия фонда посещала Россию в ноябре 2019 года, после этого на протяжении двух лет встречи проводились в заочном формате. Регулярные консультации были приостановлены в связи с начатой Россией специальной военной операцией на Украине.
Как пояснила ранее официальный представитель МВФ Джули Козак, решение возобновить консультации было принято в связи со стабилизацией экономической ситуации в России. Она подчеркнула, что запланированный визит миссии соответствует регулярным обязательствам фонда, а также обязательствам РФ как его члена. По данным источников агентства Bloomberg, миссия фонда должна была прибыть в РФ 1 октября. При этом, как отметил собеседник агентства, МВФ пытался убедить Россию провести встречи в третьей стране.