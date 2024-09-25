МТС вложит в строительство дата-центров 20 млрд рублей

Глава МТС отметил, что сам по себе классический бизнес ЦОД — colocation (размещение серверов клиентов услуга, при которой провайдер размещает оборудование клиента в дата-центре, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью) — по срокам окупаемости инвестиций сопоставим с рынком недвижимости, если не предоставлять на базе этих дата-центров услуги. «Мы строим облако, разворачиваем множество востребованных услуг. И сроки окупаемости этого строительства совсем не такие, как у недвижимости», — поясняет он.