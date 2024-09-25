МТС вложит в строительство дата-центров 20 млрд рублей

МТС планирует инвестировать 20 млрд рублей в расширение своей инфраструктуры дата-центров в течение следующих трех лет, рассказал в интервью Forbes президент компании Вячеслав Николаев: «Сейчас у нас 15 дата-центров, из них два мега-ЦОД (центров обработки данных) в Подмосковье, всего 4600 стоек. В рамках строительства их число увеличится до 7100−7600 стоек». По словам топ-менеджера, компания планирует построить как минимум пять дата-центров, а также значительно расширить три уже имеющихся. «Мы строим модульные ЦОД, которые можно расширить с помощью установки дополнительных модулей», — добавил Вячеслав Николаев.
Глава МТС отметил, что сам по себе классический бизнес ЦОД — colocation (размещение серверов клиентов услуга, при которой провайдер размещает оборудование клиента в дата-центре, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью) — по срокам окупаемости инвестиций сопоставим с рынком недвижимости, если не предоставлять на базе этих дата-центров услуги. «Мы строим облако, разворачиваем множество востребованных услуг. И сроки окупаемости этого строительства совсем не такие, как у недвижимости», — поясняет он.
Облачный сервис, по мнению Николаева, один из самых важнейших и недооцененных. «В данный момент размер рынка облачных услуг в России несравним с размером телекоммуникационного, поэтому и кажется ограниченным. Я очень верю в МТС Web Services, считаю, что он будет быстро догонять наш телекоммуникационный бизнес», — заключает президент МТС.
Согласно данным недавнего аналитического отчета iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в ближайшие годы вырастет в 3,8 раза и достигнет 464 млрд рублей в 2028-м по сравнению с 121 млрд рублей в 2023-м. Это соответствует среднегодовому темпу роста 30,7%. «Россия пока заметно отстает от других стран БРИКС и “Большой семерки” по уровню проникновения облачных сервисов как процент от ВВП, — следует из отчета. — Это говорит о большом потенциале роста, который может быть успешно реализован на фоне продолжающейся цифровой трансформации в России».
К 2028 году, пишут аналитики, около 78% крупных компаний и более 84% национальных корпораций будут использовать облачную инфраструктуру: «Сегмент средних и малых предприятий больше всего открыт к использованию IaaS-сервисов (инфраструктура как услуга, infrastructure-as-a-service — аренда облачных вычислительных ресурсов и систем хранения данных у облачного провайдера, на которых заказчик может разворачивать свои IT-решения. — Forbes) для решения своих бизнес-задач. Ожидается, что в 2028 году уровень проникновения IaaS в этом сегменте вырастет вдвое по сравнению с 2023-м».
Сейчас МТС находится на пятом месте в рейтинге операторов коммерческих дата-центров по совокупному количеству стойко-мест, составленном ComNews. Компанию опережают такие игроки, как «Ростелеком», «ДатаПро», IXcellerate и 3data.
Российским корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством собственных дата-центров, отмечают аналитики. В частности, свои ЦОДы строят Wildberries, «Газпром», Сбербанк и «Северсталь». Тенденция объясняется ростом киберугроз, необходимостью соблюдать требования регуляторов и стремлением использовать вычислительные мощности под искусственный интеллект.