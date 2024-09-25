Минсельхоз не планирует вводить квоты на импорт семян овощей

«Сейчас начали общаться с Азербайджаном на предмет совместных научных работ, чтобы разработать российские сорта и гибриды по овощам. Поэтому здесь, когда мы поймем, что у нас наметился положительные тенденции, мы ограничим этот рынок для того, чтобы дать нашим производителям преференции. Но пока у нас нет своего, зачем ограничивать. Поэтому здесь мы будем действовать очень аккуратно», — добавила министр.