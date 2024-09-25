Минсельхоз не планирует вводить квоты на импорт семян овощей

«У нас по овощам пока нет в планах квотирования, потому что понимаем наш уровень. Нам нужно еще подтянуться», — сказала Лут.
«Сейчас начали общаться с Азербайджаном на предмет совместных научных работ, чтобы разработать российские сорта и гибриды по овощам. Поэтому здесь, когда мы поймем, что у нас наметился положительные тенденции, мы ограничим этот рынок для того, чтобы дать нашим производителям преференции. Но пока у нас нет своего, зачем ограничивать. Поэтому здесь мы будем действовать очень аккуратно», — добавила министр.
В январе правительство РФ ввело временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран, они продлятся до конца 2024 года. Тогда сообщалось, что семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран до конца года можно будет ввозить в рамках установленных квот. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн.