Минсельхоз не планирует сокращать меры поддержки молочной отрасли

«Мер поддержки у нас очень много. Это самая поддерживаемая подотрасль в нашей госпрограмме. У нас есть план — около 39 млн тонн мы должны [производить] к 2030 году. Меры поддержки мы сворачивать не будем, пока не достигнем показателей по продбезу — это почти 39 млн тонн», — сказала Лут.