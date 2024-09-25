Минсельхоз не планирует сокращать меры поддержки молочной отрасли

«Мер поддержки у нас очень много. Это самая поддерживаемая подотрасль в нашей госпрограмме. У нас есть план — около 39 млн тонн мы должны [производить] к 2030 году. Меры поддержки мы сворачивать не будем, пока не достигнем показателей по продбезу — это почти 39 млн тонн», — сказала Лут.
Согласно плану Минсельхоза, к 2030 году показатель по производству сырого молока в стране должен достичь 39 млн тонн.
Ранее президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставил задачу к 2030 увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, объем производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.