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Минсельхоз не планирует сокращать меры поддержки молочной отрасли

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России не планирует сокращать меры поддержки молочной отрасли, пока не будет достигнут плановый показатель по производству молока в 39 млн тонн к 2030 году. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Источник: РИА "Новости"

«Мер поддержки у нас очень много. Это самая поддерживаемая подотрасль в нашей госпрограмме. У нас есть план — около 39 млн тонн мы должны [производить] к 2030 году. Меры поддержки мы сворачивать не будем, пока не достигнем показателей по продбезу — это почти 39 млн тонн», — сказала Лут.

Согласно плану Минсельхоза, к 2030 году показатель по производству сырого молока в стране должен достичь 39 млн тонн.

Ранее президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставил задачу к 2030 увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года, объем производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.