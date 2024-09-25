Минфин планирует разрешить ломбардам не маркировать маленькие ювелирные изделия

Ввести новый порядок продажи мелких ювелирных изделий ломбардами планирует Министерство финансов Российской Федерации. В подготовленном Минфином проекте постановления правительства указано, что в течение полутора лет они смогут продавать их, не маркируя.
Речь в документе идет об изделиях из драгоценных металлов массой до 1,5 граммов. Сейчас ломбарды при приемке таких ювелирных изделий в залог не могут предложить за них достойную цену, поскольку их нужно передавать на маркировку в Федеральную пробирную палату. Экспертиза изделий занимает довольно много времени, ломбарды несут транспортные расходы, увеличивается срок, в течение которого за драгоценность можно получить деньги.
Поэтому ломбарды предпочитают продавать мелочь оптом, как лом драгметаллов, т. к. его маркировать не нужно. В такой ситуации продать их по нормальной цене невозможно, а, значит, и покупают их по невыгодной для людей цене.
Авторы документа указывают, что разрешение продавать немаркированные изделия будет выгодно всем участникам процесса. Ломбарды смогут снизить затраты на маркировку, а, следовательно, получат возможность предлагать населению более привлекательную цену за ювелирные изделия, приятные в залог. Тем самым они станут успешнее выполнять свою главную функцию — выдавать больше денег потребителям. Также заметно снизится нагрузка на пробирную палату.
В случае принятия документа новое правило будет действовать полтора года — с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2026 года.