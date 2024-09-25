Минфин планирует разрешить ломбардам не маркировать маленькие ювелирные изделия

Речь в документе идет об изделиях из драгоценных металлов массой до 1,5 граммов. Сейчас ломбарды при приемке таких ювелирных изделий в залог не могут предложить за них достойную цену, поскольку их нужно передавать на маркировку в Федеральную пробирную палату. Экспертиза изделий занимает довольно много времени, ломбарды несут транспортные расходы, увеличивается срок, в течение которого за драгоценность можно получить деньги.