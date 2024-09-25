Лимит исчерпан: почему банки перестают выдавать ипотеку и что делать заемщикам

Программа «Семейная ипотека» является самой масштабной и популярной среди действующих в России госпрограмм. Ставка по ней составляет шесть процентов годовых. Она доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Программа рассчитана на период до 2030 года.