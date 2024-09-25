Лимит исчерпан: почему банки перестают выдавать ипотеку и что делать заемщикам

Программа «Семейная ипотека» является самой масштабной и популярной среди действующих в России госпрограмм. Ставка по ней составляет шесть процентов годовых. Она доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Программа рассчитана на период до 2030 года.
При этом выделяемые правительством РФ крупнейшим банкам лимиты на «Семейную ипотеку» оказались практически исчерпаны к середине сентября. Возникает риск остановки фактической выдачи таких льготных кредитов.
В пресс-службе Минфина РФ журналистам заявили, отвечая на вопрос о том, планируется ли выделять дополнительные деньги на госпрограмму, что общего объема лимитов хватит до ноября.
Новые возможности после изменения условий
Изменения в условиях участия в «Семейной ипотеке» заработали после 11 июля текущего года. Они вызвали интерес у новой категории заемщиков и стимулирование спроса.
Госпрограмма стала доступна семьям, в которых ребенок родился с сентября по декабрь 2017 года. Ранее на льготный кредит могли рассчитывать семьи, в которых малыш появился на свет не ранее января 2018 года.
Последствия исчерпания лимитов
Исчерпание лимитов может иметь широкие последствия для банков, рынка страхования недвижимости и заемщиков.
Банки. В сложившейся ситуации политика банков может стать менее гибкой, что приведет к снижению объемов кредитования а, следовательно, и к ухудшению условий для заемщиков.
Рост ключевой ставки ЦБ ведет к росту затрат из федерального бюджета на субсидирование ставок по льготным программам для кредитных организаций. Дело в том, что размер субсидирования привязан к ключевой ставке. У банков остается меньше средств на предоставление новых кредитов. Ведь субсидирование недополученных доходов по ранее выданным кредитам идет, в том числе, и из выделяемых лимитов.
Страхование. Когда кредиты становятся менее доступными, начинается снижение спроса на жилье, рынок недвижимости становится менее устойчивым. Это может оказать негативное влияние на цены и, соответственно, на страховые выплаты. Поэтому страховщики могут пересмотреть свои риски и условия предоставления услуг.
Что делать заемщикам
Семьям, которые рассчитывают получить льготную ипотеку, следует поторопиться с подачей заявки. Это особенно критично в ситуации, когда ребенку исполнится семь лет уже осенью.
Также отметим, что предварительный мониторинг информации о возможности новых выдач семейной ипотеки в интересующем банке позволит избежать внезапный отказ из-за исчерпания им лимитов.
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