Каким будет курс рубля 26 сентября 2024: прогноз эксперта

Среди лидеров снижения оказались бумаги «Газпрома», тяжеловесные акции компании снижались после бурного ралли начала недели. Да и в целом рынку необходима техническая коррекция после череды растущих сессий.
Отметим также, что цены на нефть умеренно снижались, а рубль стабилизировался и периодически пытался укрепляться. Внешний фон был неоднородным: китайские индексы продолжили рост, европейские и американские площадки не показали выраженного тренда.
В четверг будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ. В США выйдет оценка ВВП за 2 квартал, недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На Мосбирже завтра начнутся торги акциями МКПАО «Хэдхантер». Это будет последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ростелекома за 2023 г. и Черкизово за I полугодие 2024 г.
Продолжится ли коррекция на нашем рынке, во многом будет зависеть от ценовой картины в нефти и поведения курса рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября — 2775−2900 п.
Краткосрочный прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 12,9−13,3, по внебиржевому курсу доллара — 91−93. Рубль в среду периодически переходил к укреплению. Поддержка со стороны налогового периода по мере приближения его пика становится более заметной. Тем не менее в условиях фундаментального сдвига внешнеторгового баланса, когда экспорт сжимается, а импортные потоки восстанавливаются, сохраняется больше шансов на ослабление рубля. Российскую валюту поддерживает высокая ключевая ставка, однако фактор жесткой ДКП не является определяющим для курсовой динамики, при текущей конъюнктуре он лишь сдерживает нацвалюту от более серьезной просадки. Ожидаем возобновления снижения рубля по окончании налогового периода.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»