Каким будет курс рубля 26 сентября 2024: прогноз эксперта

Краткосрочный прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 12,9−13,3, по внебиржевому курсу доллара — 91−93. Рубль в среду периодически переходил к укреплению. Поддержка со стороны налогового периода по мере приближения его пика становится более заметной. Тем не менее в условиях фундаментального сдвига внешнеторгового баланса, когда экспорт сжимается, а импортные потоки восстанавливаются, сохраняется больше шансов на ослабление рубля. Российскую валюту поддерживает высокая ключевая ставка, однако фактор жесткой ДКП не является определяющим для курсовой динамики, при текущей конъюнктуре он лишь сдерживает нацвалюту от более серьезной просадки. Ожидаем возобновления снижения рубля по окончании налогового периода.