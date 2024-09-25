Кредиты растут вслед за расходами. Мониторинг кредитования

Портфель кредитования физлиц, в свою очередь, за август прибавил 461 млрд руб.— рост замедлился до 19,7% в годовом выражении (22,2% в августе). В ипотеке рост выдач новых займов также притормозил — до 20,8% в августе с 24,4% в июле. За месяц, однако, портфель как кредитов с господдержкой (90% из них — займы в рамках программы «семейной ипотеки»), так и рыночной ипотеки вырос на 6% (во втором случае спрос могут поддерживать предложения от застройщиков по субсидированию ставки). Потребительское же кредитование замедляется и в помесячной динамике (1,3% против 1,4%).