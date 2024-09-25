Колокольцев заявил, что у МВД нет денег на повышение зарплат участковых

«Если бы нам выделялись Министерством финансов средства на штаты, а не по численности, по факту, мы бы по распределению подняли зарплаты. Но нам выделяются средства вроде бы и по штату, но на самом деле по минимальным надбавочным ставкам», — рассказал господин Колокольцев в ходе заседания общественного совета (цитата по газете «Интерфакс»).