Колокольцев заявил, что у МВД нет денег на повышение зарплат участковых

«Если бы нам выделялись Министерством финансов средства на штаты, а не по численности, по факту, мы бы по распределению подняли зарплаты. Но нам выделяются средства вроде бы и по штату, но на самом деле по минимальным надбавочным ставкам», — рассказал господин Колокольцев в ходе заседания общественного совета (цитата по газете «Интерфакс»).
По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то в других «и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов» будут уменьшены. «Я на это пойти не могу. Фактически все упирается в недофинансирование», — добавил глава МВД.
В конце июня спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что недокомплект сотрудников в системе органов внутренних дел составляет более 150 тыс. человек. По ее словам, недокомплект участковых в Костромской области достигает 90%, а в некоторых районах Москвы доходит до 75%. Тогда же спикер Совфеда призвала пересмотреть подход к оплате сотрудников внутренних дел.
Подробнее о нехватке кадров в МВД читайте в публикации «Ъ» «МВД голодает кадрово».