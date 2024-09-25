Иранская компания выходит на российский рынок бытовой техники

До этого стало известно, что Иран планирует в течение полугода запустить карты «Мир», объединив их с национальной системой «Шетаб». Также обсуждается возможность использования карт «Мир» туристами из России в Индонезии. Эти шаги направлены на расширение международного использования российской платежной системы.