Инфляция дошла до пика. Как экономисты объясняют замедление роста цен

Оценки Минэкономразвития все еще довольно оптимистичные, считает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:
"Пик локальной инфляции действительно прошел в июле на фоне индексации цен ЖКХ и бурного роста нерегулируемых услуг — перелетов, отдыха, медицины и так далее. По предварительным оценкам, в августе инфляция начала замедляться. Но замедление продолжится по более пологой траектории, чем прогнозирует Минэкономразвития.
По их прогнозам, в сентябре инфляция должна была замедлиться до 8% в годовом сопоставлении. Это не согласуется с недельными данными, там мы видим, что накопленный рост цен выведет на рост порядка 0,4% по итогам месяца и на траекторию с 7,5−8,5% год к году в декабре.
Банк России не опубликовал обновленный прогноз в сентябре, но, если ориентироваться на то, что мы видели полтора месяца назад, то мы идем выше верхней границы прогнозов Банка России и выходим на ставку вплоть до 22% к концу года. Думаю, что регулятор еще будет принимать во внимание данные по деловой активности. На следующей неделе получим большой пакет сведений о росте реальных зарплат, обороте розницы и так далее. Думаю, это будет не менее важно, чем траектория замедления инфляции. Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 19% до конца первого квартала 2025 года".
13 сентября Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку до 19% годовых. Совет директоров регулятора не исключил и дальнейшего ужесточение политики уже на следующем заседании в конце октября. Между тем ЦБ признал, что рост экономики начал замедляться. Это, впрочем, связали не с «охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения». Насколько вероятно еще одно повышение ключевой ставки на следующем заседании? «Ъ FM» обсудил это с главным экономистом «Т-Инвестиций» Софьей Донец:
"Именно скорость замедления будет решать судьбу октябрьского заседания. ЦБ и рынок остается сконцентрирован на суперкоротких данных. Мы по-прежнему смотрим на максимально короткую недельную инфляцию, чтобы увидеть, каков этот темп замедления.
Если дела пойдут хорошо — а мы ожидаем, что все-таки аргументы замедления, как снежный ком, будут постепенно набирать силу — уже к октябрьскому заседанию можно будет увидеть сохранение ставки на уровне 19%. Это будет пиком. Но сейчас в настроениях рынка пик пока не пройден.
Наоборот, участники продолжают и возможность повышения в октябре, и возможность зависания ставки на рекордно высоких уровнях на очень продолжительный период. Наш базовый сценарий — это большое замедление ставки на 2025 год вслед за торможением экономики и торможением инфляции. До настоящего охлаждения нам достаточно далеко, но аргументы к нему накопились, и это история следующего года".
Во вторник Михаил Мишустин назвал главные параметры будущего бюджета. По словам премьера, он останется дефицитным, даже несмотря на рост доходов на 12%. Расходы увеличатся до почти 41,5 трлн руб., дефицит составит около 0,5% ВВП. Рост поступлений обеспечит прежде всего проведенная налоговая реформа, а увеличение трат — три приоритета правительства: социальная политика, военные расходы и развитие технологий и инфраструктуры. Кабмин внесет проект бюджета на рассмотрение в Госдуму 1 октября.