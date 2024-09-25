Инфляция дошла до пика. Как экономисты объясняют замедление роста цен

Банк России не опубликовал обновленный прогноз в сентябре, но, если ориентироваться на то, что мы видели полтора месяца назад, то мы идем выше верхней границы прогнозов Банка России и выходим на ставку вплоть до 22% к концу года. Думаю, что регулятор еще будет принимать во внимание данные по деловой активности. На следующей неделе получим большой пакет сведений о росте реальных зарплат, обороте розницы и так далее. Думаю, это будет не менее важно, чем траектория замедления инфляции. Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 19% до конца первого квартала 2025 года".