Госдума обязала оформлять дом в собственность сразу после постройки

Правительство РФ внесло в палату парламента указанный законопроект в мае. Документ предусматривает изменения в несколько федеральных законов, в том числе в Градостроительный и Земельный кодексы РФ. В пояснительной записке указано, что на территории каждого субъекта страны находится от 1 до 5 тыс. индивидуальных достроенных жилых домов, которые фактически используются гражданами, но не состоят на кадастровом учете и права на них не зарегистрированы. По мнению авторов инициативы, такая ситуация не позволяет надлежащим образом вести статистический учет жилищного фонда и создает выпадающие доходы местных бюджетов в связи с тем, что дома до момента регистрации прав на них не являются объектами налогообложения.