Госдума обязала оформлять дом в собственность сразу после постройки

Правительство РФ внесло в палату парламента указанный законопроект в мае. Документ предусматривает изменения в несколько федеральных законов, в том числе в Градостроительный и Земельный кодексы РФ. В пояснительной записке указано, что на территории каждого субъекта страны находится от 1 до 5 тыс. индивидуальных достроенных жилых домов, которые фактически используются гражданами, но не состоят на кадастровом учете и права на них не зарегистрированы. По мнению авторов инициативы, такая ситуация не позволяет надлежащим образом вести статистический учет жилищного фонда и создает выпадающие доходы местных бюджетов в связи с тем, что дома до момента регистрации прав на них не являются объектами налогообложения.
Законопроектом предлагается ввести обязанность по окончании строительства на земельных участках зданий, сооружений или их реконструкции ставить их на кадастровый учет и регистрировать права. В пояснительной записке уточняется, что лица, не исполнившие такую обязанность, будут нести административную ответственность за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на построенные здания, сооружения (помещения или машино-места в них).
Также законопроектом предлагается обязать собственников земельных участков и лиц, не являющихся их собственниками, использовать объекты капитального строительства согласно установленным для участков целевым назначением и видом разрешенного использования. «Отсутствие предлагаемых норм в настоящее время приводит к использованию зданий и помещений в них для иных целей, что не соответствует правовому режиму земельного участка и, по сути, является нарушением земельного законодательства. Выявляются случаи, когда на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, располагаются магазины, туристические и другие объекты», — указано в пояснительной записке.