Госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Украины к концу 2025 года составит 101,8% ВВП, а дефицит бюджета — 19,4%. Об этом сообщило агентство РБК Украина, которое проанализировало проект бюджета страны на 2025 год.
Согласно его информации, в бюджете заложен среднегодовой курс национальной валюты в 45 гривен за доллар, планируется привлечение 1 трлн 746,5 млрд гривен внешних займов ($34,8 млрд по этому курсу). Источниками внешнего финансирования станут страны ЕС, МВФ, Всемирный банк и другие кредиторы, но сейчас гарантировано предоставление лишь половины этой суммы. Также власти страны рассчитывают на помощь в виде грантов в размере 87,7 млрд гривен (около $2 млрд), информирует агентство.
При этом от поступлений налогов в бюджет 2025 года заложено на 26% больше, чем в 2024 году — 2 трлн гривен ($44,4 млрд по заложенному в финансовом документе курсу), отмечается в материале агентства. Благодаря этому рассчитывается покрыть 50,4% всех расходов бюджета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении дополнительно более $12 млрд на военные нужды в 2024 году. Как сообщал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, все внутренние ресурсы в 2025 году будут снова направляться на оборону и безопасность, эти расходы в бюджете вырастут минимум до $53,6 млрд.
Согласно информации Министерства финансов Украины, государственный долг страны на конец второго квартала 2024 года составлял $155,36 млрд. По итогам 2023 года он достиг 80% ВВП.