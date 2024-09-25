Госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП

Согласно его информации, в бюджете заложен среднегодовой курс национальной валюты в 45 гривен за доллар, планируется привлечение 1 трлн 746,5 млрд гривен внешних займов ($34,8 млрд по этому курсу). Источниками внешнего финансирования станут страны ЕС, МВФ, Всемирный банк и другие кредиторы, но сейчас гарантировано предоставление лишь половины этой суммы. Также власти страны рассчитывают на помощь в виде грантов в размере 87,7 млрд гривен (около $2 млрд), информирует агентство.