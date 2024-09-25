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ФАС признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка относительно счета для бизнеса

В Московском метрополитене распространялась реклама с утверждением о том, платежи и переводы для бизнеса стоят 0 рублей, но на официальном сайта банка была иная информация на этот счет.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО «Альфа-банк», сообщили в пресс-службе ведомства. В службе пояснили, что банк не указывал существенные условия финансовых услуг.

«Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с жалобами на рекламу АО “Альфа-банка”, которая распространялась в Московском метрополитене. В ней содержались следующие утверждения: “Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей”. Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 млн рублей в месяц», — отметили в ФАС.

По мнению ведомства, «такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе».

Служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей. Организации грозит штраф.