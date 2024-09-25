Факт дня. Когда появились бумажные деньги

В Европе узнали о бумажных деньгах из книги Марко Поло, который в XIII веке рассказал о китайском нововведении. Но первые банкноты начали выпускать только в XVII веке в Лондоне. Что касается России, то у нас бумажные ассигнации появились при Екатерине Великой в 1769 году.