Факт дня. Когда появились бумажные деньги

В то время металлические монеты имели отверстие посередине, в которое продевали веревку для переноса. Богатым купцам было проще оставить такую тяжесть доверенному лицу, который выдавал квитанцию с оставленной суммой. Эти бумаги, по сути, и были первой бумажной банкнотой в мире.
В XI веке, из-за нехватки меди, правительство Китая начало выпускать первые государственные бумажные деньги. Эти банкноты были украшены сложными узорами и защитными знаками, чтобы предотвратить подделку. Китайцы называли свои купюры «летающими деньгами» из-за их легкости и удобства использования.
В Европе узнали о бумажных деньгах из книги Марко Поло, который в XIII веке рассказал о китайском нововведении. Но первые банкноты начали выпускать только в XVII веке в Лондоне. Что касается России, то у нас бумажные ассигнации появились при Екатерине Великой в 1769 году.