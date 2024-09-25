Экономист рассказал, какие пенсии получают в Германии

Размеры пенсий в Германии зависят от многих факторов. Такая дифференциация вызвана методикой калькуляции и другими особенностями, вытекающими, в том числе, из нормативного регулирования этого процесса.
По данным статистики, реальные цифры стажа работы мужчин в Германии равняются 40 годам, для женщин этот показатель равен 30.
Как поясняет эксперт, с брутто-пенсии, как правило, необходимо уплатить специальные социальные сборы, что, конечно, будет влиять на реально располагаемую итоговую сумму пенсии.
Для некоторой стабилизации уровня пенсии в 2018 году в Германии был принят закон о величине стандартной суммы пенсий на уровне 48 процентов, калькулируемой относительно средней величины зарплаты по стране.
Если говорить о методике исчисления пенсии в этой стране, то в агрегированном виде она выглядит следующим образом. В первой части математической модели расчета пенсии находится показатель баллов, которые накопил пенсионер. При прочих равных условиях действует критерий средней зарплаты.
Если зарплата работника равна средней по стране, то он накопит 1 балл, если будет отклонение в меньшую сторону, то меньше одного балла. При зарплате больше средней, будет начисляться больше 1 балла.
В модели расчета фигурирует и возрастной фактор, который будет приносить 1 балл, если работник достиг пенсионного возраста или менее одного, если еще не достиг, но претендует на пенсионное обеспечение.
В случае, если работник выходит на пенсию позднее срока пенсионного возраста, то ему будет начислено больше одного балла.
«Важный элемент калькуляции — стоимость пенсионного балла, который варьируется в данный момент в пределах 33−34 евро с небольшим, в зависимости от места проживания внутри страны», — объясняет Гиринский.
При формировании математической модели расчета учитывается также вид пенсии. Например, в случае выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста, может быть начислен 1 балл. Но если пенсию планируется выплачивать по иным основаниям, в частности, по потере трудоспособности, потере кормильца и другим причинам, то количество баллов может быть скорректировано до 0,5 и 0,6 соответственно.
Между тем, в стране существуют несколько категорий работников, пенсии которых будут значительно выше средней. Речь идет, в том числе, о рабочих горной промышленности, шахтерах. В данном случае можно выйти на пенсию в 60 лет, но иметь 25 лет стажа в данной профессии. К специальным категориям относятся также судьи, полицейские, военные, служители церкви и некоторые другие.
Средняя пенсия в таком случае, как правило, составляет более 2300 евро. Тем не менее, фактические величины пенсий для обычных категорий граждан в большинстве случаев с учетом методики исчисления пенсии и фактическим выполнением нормативов по баллам колеблются в пределах 820−1200 евро.
При этом необходимо учитывать влияние дополнительных доходов пенсионеров на итоговую величину реально располагаемой пенсии.
Может возникнуть и иная ситуация, когда назначенная пенсия значительно ниже величины даже базового пособия по социальным основаниям.
Тогда пенсионер может обратиться в социальные органы и его пенсия будет дотирована до размера социального пособия, которое покрывает определенный принятый уровень социального комфорта для пенсионера, — порядка 860−900 евро. Это дотирование, в частности, предоставляется на расходы по коммунальным платежам, ремонту
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