Экономист рассказал, какие пенсии получают в Германии

Между тем, в стране существуют несколько категорий работников, пенсии которых будут значительно выше средней. Речь идет, в том числе, о рабочих горной промышленности, шахтерах. В данном случае можно выйти на пенсию в 60 лет, но иметь 25 лет стажа в данной профессии. К специальным категориям относятся также судьи, полицейские, военные, служители церкви и некоторые другие.