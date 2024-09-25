«Жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше», — отмечает ЦБ, указывая, что дополнительное ужесточение может быть обеспечено повышением ключевой ставки или использованием направленного сигнала о возможности ее повышения на ближайшем заседании, а также их сочетанием.
ЦБ заявил о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики в 2025 году
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше, следует из опубликованного резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.