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ЦБ заявил о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики в 2025 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше, следует из опубликованного резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

Источник: Агентство «Москва»

«Жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше», — отмечает ЦБ, указывая, что дополнительное ужесточение может быть обеспечено повышением ключевой ставки или использованием направленного сигнала о возможности ее повышения на ближайшем заседании, а также их сочетанием.