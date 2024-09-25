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ЦБ считает возможным снижение цены на нефть в перспективе

Понижательное давление на нефтяные котировки в ближайшие годы может оказать ускорение перехода на более энергоэффективные технологии в мире и расширение добычи в США, отметил регулятор.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть в среднесрочной перспективе может формироваться в более низком диапазоне. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте Банка России.

«Ситуация в мировой экономике в целом развивалась в соответствии с июльским прогнозом Банка России. Однако за прошедший период возросли риски формирования более низкой цены на нефть на прогнозном горизонте», — отметили участники обсуждения.

Это связано с увеличением опасений у участников рынка по поводу темпов дальнейшего роста мировой экономики, в частности, экономики Китая. В результате на среднесрочном горизонте спрос на нефть может оказаться более слабым, считают в ЦБ.

Кроме того, понижательное давление на нефтяные котировки в ближайшие годы может оказать ускорение перехода на более энергоэффективные технологии в мире и расширение добычи в США, указал регулятор.