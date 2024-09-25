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ЦБ РФ: рост ключевой ставки не увеличил риски для финустойчивости большинства заемщиков

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки не увеличило риски для финансовой устойчивости большинства заемщиков, указано в опубликованном Банком России резюме обсуждения ключевой ставки.

Источник: Агентство «Москва»

«Произошедшее повышение ключевой ставки не привело к увеличению рисков для финансовой устойчивости для большинства заемщиков. Данные отчетности публичных компаний за первое полугодие также говорят о том, что компании в целом сохраняют финансовую устойчивость, несмотря на ухудшение финансовых показателей у некоторых из них», — отмечает регулятор.