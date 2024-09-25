ЦБ назвал условие снижения роста цен в России

О преждевременности перехода к ослаблению ДКП в Центробанке заявляли и ранее. По итогам сентябрьского заседания, на котором совет директоров поднял ключевую ставку до 19 процентов годовых, в регуляторе заявили, что инфляционное давление продолжает оставаться на высоком уровне. По итогам 2024 года в ЦБ ожидают, что инфляция превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5−7 процентов.