ЦБ назвал основные причины снижения котировок акций

Кроме того, инвесторы скорректировали свои ожидания о будущих финансовых результатах компаний и их стоимости. Помимо ужесточения денежно-кредитной политики, на эти ожидания повлияли принятые налоговые изменения и ухудшение конъюнктуры на внешних рынках. На динамику активов фондового рынка также влияла переоценка акций в связи с выплатами дивидендов (дивидендный гэп), отметил регулятор.