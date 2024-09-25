ЦБ назвал основные причины снижения котировок акций

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России назвал основные причины снижения котировок на российском рынке акций. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте регулятора.
Так, ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение инфляции, привело к росту ставок денежного рынка, депозитных ставок и доходностей облигаций. Поэтому часть инвесторов перекладывали средства с рынка акций в депозиты, фонды денежного рынка и облигации, указал ЦБ.
Кроме того, инвесторы скорректировали свои ожидания о будущих финансовых результатах компаний и их стоимости. Помимо ужесточения денежно-кредитной политики, на эти ожидания повлияли принятые налоговые изменения и ухудшение конъюнктуры на внешних рынках. На динамику активов фондового рынка также влияла переоценка акций в связи с выплатами дивидендов (дивидендный гэп), отметил регулятор.