Акции Газпрома в стадии ралли, российский рынок продвигается выше

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить рост вместе с некоторым ухудшением мировых настроений и, в частности, нисходящей коррекцией цен на нефть и металлы после повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении китайской экономики. Сдержанные продажи на сырьевых рынках в среду, впрочем, можно назвать фиксацией прибыли, в то время как в целом у китайской экономики появился неплохой шанс на ускорение роста. На российских биржах накануне отличились акции Газпрома, которые подскочили на 7% и на повышенных объемах достигли пика с конца мая, сохраняя курс на следующее сопротивление 145 ₽ В РФ в целом преобладает оптимизм, но рынок все ближе подходит к ключевым среднесрочным сопротивлениям, у которых участники могут проявить осторожность.