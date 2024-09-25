Акции Газпрома в стадии ралли, российский рынок продвигается выше

Цены на золото, тем временем, обновили очередной исторический пик и подошли вплотную к 2700 долл/унц.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,85% и 1,9% соответственно. Рублевый индикатор продолжил обновление пиков с середины августа и протестировал сопротивление 2870 пунктов, при стабилизации выше которого можно ждать движения к 2910 пунктам. Долларовый РТС достиг максимума со второй половины августа и стремится к сопротивлению 980 пунктов на фоне стабилизации рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,1%, достигнув 13,12 ₽ вслед за обновлением в течение сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,26 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,86 ₽ и 103,41 ₽ соответственно (против 92,92 ₽ и 103,21 ₽ днем ранее).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить рост вместе с некоторым ухудшением мировых настроений и, в частности, нисходящей коррекцией цен на нефть и металлы после повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении китайской экономики. Сдержанные продажи на сырьевых рынках в среду, впрочем, можно назвать фиксацией прибыли, в то время как в целом у китайской экономики появился неплохой шанс на ускорение роста. На российских биржах накануне отличились акции Газпрома, которые подскочили на 7% и на повышенных объемах достигли пика с конца мая, сохраняя курс на следующее сопротивление 145 ₽ В РФ в целом преобладает оптимизм, но рынок все ближе подходит к ключевым среднесрочным сопротивлениям, у которых участники могут проявить осторожность.
События дня:
- число разрешений на строительство, продажи новых домов в США в августе (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- промышленное производство России в августе (19.00 мск)
- в ЕС состоится голосование по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая
- акционеры Займера, Инарктики, Делимобиля обсудят дивиденды
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